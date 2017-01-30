Экономика

16:23 30.01.2017

КГГА рассматривает вопрос продления договора с "Киевэнерго" по управлению теплосетями до конца следующего отопительного сезона

Киевская городская госадминистрация рассматривает вопрос продления договора с ПАО "Киевэнерго" по управлению тепловыми сетями до конца отопительного сезона 2017-2018 гг., сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на пресс-конференции в понедельник.

"Завершается срок контракта, который был подписан еще в 2001 году между городом и компанией на пользование теплоэнергетическим имуществом. Заканчивается контракт 31 декабря 2017 года, поэтому мы рассматриваем возможность, чтобы в середине отопительного сезона не делать "перетрубации" – продолжить действие до конца следующего отопительного сезона… Потом продлевать действие контракта намерения нет, было принято такое решение", - сказал он.

Как сообщалось, Киевсовет в ноябре текущего года рассмотрит вопрос дальнейшего управления тепловыми сетями города.

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