"Укрзализныця" в январе нарастила перевозки грузов на 26%, пассажиров – на 1%

ПАО "Укрзализныця" в период с 1 по 29 января 2017 года транспортировала 26,3 млн тонн грузов, что на 25,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Как сообщила пресс-служба ПАО со ссылкой на директора по экономике и финансам Андрея Рязанцева, пассажирские перевозки за отчетный период выросли на 0,8% – до 27,3 млн пассажиров, обеспечив рост пассажирооборота на 2%.

По словам директора, ПАО рассчитывает в 2017 году получить положительный финансовый результат и уплатить на 0,7 млрд налогов и обязательных сборов больше, чем в 2016 году.

Кроме того, по его словам, компания в этом году начинает реализовывать масштабную долгосрочную инвестиционную программу обновления подвижного состава и инфраструктуры, которая рассчитана на 2017-2021 гг.

Так, в текущем году будет произведено на собственных мощностях-заводах и приобретено 9 тыс. грузовых вагонов, что больше, чем за предыдущие восемь лет.

"Изношенность подвижного состава высокая (около 90%), поэтому усилия будут направлены на восстановление технического ресурса компании. В прошлом году удалось изготовить и купить в общем 1,119 тыс. единиц железнодорожной техники. В этом году на обновление подвижного состава и инфраструктуры направим 27,5 млрд грн", - сказал он.