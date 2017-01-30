АМПУ отрицает неправомерное отключение электроэнергии в Черноморском порту

Ильичевский филиал ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) опровергает информацию о неправомерном отключении электроэнергии в порту "Черноморск", о чем раньше заявлял государственный стивидор – ГП "МТП "Черноморск".

Как сообщила пресс-служба филиала АМПУ, на сегодняшний день в порту продолжается конфликт между двумя портовыми операторами - ГП "МТП "Черноморск" и ООО "Транс-Сервис", результатом которого уже стало блокирование со стороны ГП МТП доступа к причалам Черноморского порта.

"В этом конфликте администрация порта предприняла все возможные меры по предотвращению остановки работы транспортного узла морского порта и по мирному урегулированию спора. В частности, со всеми портовыми операторами заключены однотипные договоры на доступ к причалам порта (по которым, портовым операторам запрещается блокировать доступ друг другу к причалам порта), на совете порта утверждена и оглашена схема организации движения большегрузного транспорта по территории порта", - говорится в сообщении.

По данным фиала АМПУ, переход конфликта из судебной плоскости в публичную произошел 25-26 января 2017 года, когда руководство ГП "МТП "Черноморск" предприняло первую попытку блокирования автодорог с использованием автомашин и другой техники, что повлекло остановку погрузо-разгрузочных работ судна RAEDA. Как отмечает филиал, на этот момент ГП уже передало в аренду ООО "Транс-Сервис" свои перегружатели и складские площадки, в результате чего у ГП МТП "Черноморск" находится всего одно судно под обработкой.

"По факту блокирования доступа к причалу, в администрацию порта уже поступили обращения со стороны ООО "Транс-Сервис" как портового оператора, компании "Мар Шиппинг" экспедитора груза, и ПАО "Ильичевсквнештранс" как перевозчика груза, в которых сообщается о срыве погрузо-разгрузочных работ судна RAEDA и возможных претензиях, связанных с простоем судна", - сообщает филиал.

В связи с этим администрация порта обращает внимание, что любые действия должностных лиц по блокированию работы транспортного узла морского порта "Черноморск", в том числе ограничению доступа к причалам порта и другим стратегическим объектам портовой инфраструктуры, являются незаконными и по факту любых попыток заблокировать деятельность порта будут поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы, как это имело место в данном случае.

"Следует отметить, что 28 января при планировании работы морского порта, внимание представителей портового оператора ГП "МТП "Черноморск" было обращено на тот факт, что для проведения осмотра кабельных линий и шинопровода планируется временное отключение электроколонок № 417-420 и в случае производственной необходимости, питание на данные электроколонки будет подано. Телефонограммой № 13 от 28 января переданной в 14:00 администрация порта подтверждала готовность подать напряжение на колонки 417-420, и в 14.55 питание было возобновлено. В этой связи администрация порта сообщает, что порт продолжает работать в штатном режиме и любая информация о проблемах в работе систем электро- и водоснабжения является недостоверной", - резюмируется в сообщении филиала.

Ранее, утром в понедельник ГП "МТП "Черноморск" заявило, что Ильичевский филиал АМПУ в 12.55 26 января на трое суток отключил от электроснабжения причал №19, где работает МТП. Согласно информации пресс-службы "Черноморска", указанные действия противоречат заключенному между ГП "МТП "Черноморск" и ИФ ГП "АМПУ" договору.

"Неправомерные действия со стороны ИФ ГП уже привели к срыву организации технологических операций, запланированных специализированным комплексом по переработке серы, которые должны были осуществляться портальными кранами на причале №19. Также сорван сменно-суточный план работы ГП "МТП "Черноморск", что привело к простою бригад и механизмов порта", - говорилось в сообщении ГП.