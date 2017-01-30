"Метинвест" в 2017г нарастит инвестиции в развитие криворожских ГОКов в 4 раза

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" увеличит инвестиции в Ингулецкий, Центральный и Северный горно-обогатительные комбинаты (ИнГОК, ЦГОК и СевГОК, все - Кривой Рог Днепропетровской обл.) в 4 раза по сравнению с 2016 годом - до 7,4 млрд грн.

Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, значительные инвестиции в ГОКи – подтверждение серьезных намерений группы планомерно наращивать объемы производства, улучшать качество продукции, снижать ее себестоимость, а также создавать комфортные условия труда для сотрудников.

"Обновление технологического оборудования, капитальные ремонты сооружений, строительство стратегически важных объектов позволят укрепить позиции на рынке железорудного сырья и сформировать основные направления развития", - отмечается в пресс-релизе.

При этом уточняется, что, в частности, в текущем году в обновление парков большегрузных автомобилей и карьерной техники на горно-обогатительных комбинатах Кривого Рога планируется вложить около 2 млрд грн. Инвестиции в техническое переоснащение, капитальные ремонты зданий и сооружений, оборудование основных переделов производства составят более 2,5 млрд грн.

Кроме того, на ГОКах продолжится работа по расширению хвостовых хозяйств - на эти нужды будет выделено 0,5 млрд грн.

Пресс-служба поясняет, что для реализации инвестиционной программы, в том числе будут использованы дивиденды ГОКов "Метинвеста" за 2014-2015 годы, решения о выплате которых были приняты на общих собраниях акционеров ЦГОКа, ИнГОКа и СевГОКа в декабре-январе.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".