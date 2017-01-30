НБУ на аукционе в понедельник купил $$33,6 млн по курсу до 27,13 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в понедельник с объявленным потолком покупки в $50 млн получил заявки на $33,90 млн, из которых удовлетворил на $33,60 млн по курсу до 27,13 грн/$1.

Согласно информации НБУ, на аукцион были поданы заявки по курсу от 27,11 грн/$1 до 27,14 грн/$1, а средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,1244 грн/$1.

По минимальному курсу аукциона было удовлетворено 5,1% заявок от общего объема удовлетворенных заявок.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке к 14:30 в этот день укрепился до 27,1186 грн/$1 с 27,1922грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщалось, НБУ на аукционе 24 января с объявленным потолком покупки в $50 млн получил заявки на $25,2 млн, из которых удовлетворил на $21,6 млн по курсу до 27,25 грн/$1.

На аукцион были поданы заявки по курсу от 27,235 грн/$1 до 27,32 грн/$1, а средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,2458 грн/$1.