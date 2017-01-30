Блок №4 Запорожской АЭС временно не работал из-за отключения ЛЭП "Днепровская"

Блок №4 Запорожской АЭС 30 января в 12:11 действием автоматики отключен от энергосистемы из-за отключения ЛЭП 750 кВ "Днепровская", сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

По ее данным, в 12:44 ЛЭП "Днепровская" была включена. Проводится подготовка к подключению блока №4 к системе.

При этом, согласно сайту ЗАЭС, по состоянию на 14:20 понедельника в работе находятся уже все шесть блоков станции.

В НАЭК отмечают, что при отключении энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было. Радиационная обстановка в зоне расположения ЗАЭС без изменений.

По состоянию на утро понедельника в работе находилось 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС страны. На энергоблоке №3 Ривненской АЭС 97-е сутки капитального планового ремонта (до 16 февраля), на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 67-е сутки среднего планового ремонта (ремонт до 23 февраля), на блоке №1 Ривненской АЭС – 38-е сутки среднего планового ремонта (до 6 февраля).

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по советскому проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.