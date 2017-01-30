"Астарта" и Borsch Ventures создали совместное агропредприятие "Agro Сore"

Агропредприятие "Agro Сore" компаний "Астарта" и "Borsch Ventures" будет запускать проекты разработок в области инновационных систем управления агробизнесом.

Согласно сообщению "Астарты" в понедельник, на первом этапе основной базой для апробации и внедрения высокотехнологических продуктов "Agro Сore" будут предприятия агропромхолдинга.

"Следуя мировым трендам, "Астарта" активно внедряет новые технологии в производственных процессах. Сотрудничество с Borsch Ventures открывает новые взаимовыгодные перспективы для этой работы, а наши общие наработки дадут участникам агрорынка доступ к качественно новому уровню управления сельскохозяйственным бизнесом", - цитируется в сообщении генеральный директор "Астарта-Киев" Виктор Иванчик.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

За девять месяцев 2016 года "Астарта" увеличила чистую прибыль почти в три раза, до EUR78,617 млн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Ее консолидированная выручка за девять месяцев возросла 8,2% - до EUR216,478 млн.

Borsch Ventures – фонд холдинга KM Core, создан для поддержки и развития инновационных компаний в таких сферах, как микроэлектроника и электроника, нанотехнологии и IТ. KM Core является пионером хай-тек индустрии в Восточной Европе с широкой географией бизнеса: Украина, Европа, США, Канада, Израиль.