Аграрные ассоциации просят премьера разблокировать дополнительные электронные НДС-счета

Государственная фискальная служба (ГФС) и Госказначейство должны разблокировать дополнительные электронные НДС-счета сельхозпроизводителей.

Такая просьба содержится в обнародованном на сайте "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) письме-обращении аграрных ассоциаций к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

"Из-за незаконного блокирования дополнительных электронных НДС-счетов сельскохозяйственных предприятий в январе 2017 года и их разблокирования только на один день – 13 января 2017 года - большое количество аграриев не успело осуществить зачисления соответствующих средств на дополнительные электронные НДС-счета", - указано в письме-обращении.

В УКАБ указывают, что агропроизводители для пополнения лимита по формуле на регистрацию налоговых накладных были вынуждены внести денежные средства до 15 января 2017 года непосредственно на свой обычный счет налогоплательщика в системе электронного администрирования НДС. Это привело к нераспредлению соответствующей суммы между бюджетом и плательщиком и как следствие – к неперечисление плательщику соответствующей суммы на его специальный счет в банке.

Аграрные ассоциации просят премьер-министра поручить ГФС и Госказначейству немедленно разблокировать дополнительные электронные счета НДС, предоставив возможность агропроизводителям пополнять их счета исключительно на суммы, задекларированные в налоговой отчетности, в которой отражены результаты деятельности в рамках специального режима налогообложения за последний отчетный (налоговый) период 2016 года, и обеспечить их распределение в соответствии с законодательством, как в части уплаты НДС в бюджет, так и в части, которая должна быть возвращена на специальные счета сельхозпредприятий.

Соответствующее письмо-обращение подписали руководители ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", Всеукраинской аграрной рады, Национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор", Аграрного союза, Украинской аграрной конфедерации, Союза птицеводов, Ассоциации свиноводов.

Как сообщалось, в первой декаде января 2017 года аграрии заявили о блокировании спецсчетов ГФС и Госказначейством.

Министр финансов Александр Данилюк поручил главам ГФС и Госказначейства разблокировать электронные счета аграриев для уплаты НДС и его возмещения за 2016 год.

Госказначейство 20 января сообщило о распределении средств, поступивших 13 января со стороны агрокомпаний.

Спецрежим НДС для агропроизводителей отменен с 2017 года. Он действовал с 1998 года и предусматривал аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС на своих счетах.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, что после отмены спрецрежима депутаты предусмотрели нормы о переходе агропроизводителей со спецрежима на государственную поддержку в прямой норме закона №1791-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году".

Для сельхозтоваропроизводителей, использующих месячный налоговый период, счета должны закрываться 31 января 2017 года, для работавших по квартальному налоговому периоду – 20 февраля 2017 года.