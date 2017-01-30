Госстивидор порта "Черноморск" заявляет о незаконном отключении э/э со стороны АМПУ

Ильичевский филиал "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в 12.55 26 января на трое суток отключил от электроснабжения причал №19, где работает государственный стивидор – госпредприятие "Морской торговый порт "Черноморск".

Согласно информации пресс-службы последнего, указанные действия противоречат заключенному между ГП "МТП "Черноморск" и ИФ ГП "АМПУ" договору.

"Неправомерные действия со стороны ИФ ГП уже привели к срыву организации технологических операций, запланированных специализированным комплексом по переработке серы, которые должны были осуществляться портальными кранами на причале №19. Также сорван сменно-суточный план работы ГП "МТП "Черноморск", что привело к простою бригад и механизмов порта", - говорится в сообщении.

Кроме того, под угрозой срыва - подготовка бунтов специализированного комплекса по переработке серы под прием грузов.

"Сложившаяся ситуация в дальнейшем повлияет на подтверждение грузовладельцем возможности перевалки груза, порт может потерять стабильный грузопоток", - сетует госстивидор.

Он отмечает, что ситуация с отключением от электроснабжения на 19-м причале усугублялась и тем, что в течение двух суток через проходные не допускались к работе на территории порта грузовые автомобили Volvo. Кроме того, в течение нескольких суток ООО "Транс-сервис" с помощью грузовой техники блокировало причал, не допуская бригады к портальному крану №54 для ремонтных работ, что привело к срыву графика ввода в эксплуатацию портального крана – это может отразиться на дальнейшей работе порта.

"Таким образом, вместо проведения соответствующих работ по дноуглублению и модернизации причалов, что способствовало бы росту конкурентоспособности порта и привлечению грузопотоков, ИФ ГП "АМПУ" вмешивается в хозяйственную деятельность и технологические процессы порта "Черноморск", что дестабилизирует ситуацию в многотысячном коллективе госпредприятия", - резюмирует пресс-служба МТП.

"Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов – наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.