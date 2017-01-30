ЕС применил принцип регионализации к поставкам украинской курятины

Украина и Европейская Комиссия договорились возобновить экспорт продукции птицеводства украинского производства в страны Европейского Союза в соответствии с принципом регионализации.

"Вопрос регионализации (поставок курятины) был одним из самых чувствительных в коммуникации с Европейской Комиссией. В результате обсуждений и принятых решений между Украиной и ЕС уже применяется принцип регионализации при торговле птицей и продуктами птицеводства. На сегодня экспорт украинского птицы в страны Евросоюза возобновлен", - говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

Соответствующие договоренности достигнуты в ходе встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового с еврокомиссаром Витянисом Андрюкайтисом во время "Зеленой недели" в Берлине.

"Мы настроены не только на упрощение режима взаимной торговли, но и на полноценную адаптацию законодательства Украины с положениями Соглашения ассоциации Украина-ЕС в сфере санитарных и фитосанитарных мер (SPS) с целью взаимного признания эквивалентности", - сообщил председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, который цитируется в сообщении.

Как сообщалось, Госпродпотребслужба в начале декабря 2016 года получила официальное сообщение о запрете экспорта в ЕС мяса птицы и продуктов из нее со всей территории страны в ЕС в связи с регистрацией высокопатогенного птичьего гриппа (H5) в Херсонской области.

В связи с выявленным в Херсонской области птичьим гриппом был введен запрет на поставки яиц из этой области в Гонконг.

В ноябре в тот же год в личных подсобных хозяйствах граждан в с.Новоалександровка Каланчакского района (Херсонская обл.) была зарегистрирована гибель птицы разных видов. Исследование проб биоматериала в среду установило диагноз – птичий грипп.

Последние случаи птичьего гриппа в Украине регистрировались в 2008 году в АРК (четыре).

В Госпродпотребслужбе напомнили, что к птичьему гриппу восприимчива домашняя, синантропная и дикая перелетная птица. Основными переносчиками являются перелетные водоплавающие птицы. При возникновении заболевания устанавливаются ограничение на экспорт птицепродукции из страны, что вместе с мерами по ликвидации болезни наносит значительные экономические убытки государству и производителям.

Украина в рамках беспошлинных тарифных квот может поставлять в ЕС около 36 тыс. тонн мяса птицы в год.