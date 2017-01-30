Казначейство временно прекратило обслуживание в Авдеевке из-за обстрелов

Государственная казначейская служба Украины временно прекратила обслуживание в Авдеевке Донецкой области в связи с проблемами с электроснабжением из-за обстрелов боевиков.

"Государственная казначейская служба Украины сообщает о временном приостановлении 30 января 2017 года обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств в управлении казначейства в Авдеевке Донецкой области из-за отсутствия электроснабжения и связи, вызванными обострением ситуации - интенсивными обстрелами в районе города Авдеевка", - сказано в сообщении пресс-службы казначейства в понедельник.

Казначейство приносит извинения за временное прекращение расчетно-кассового обслуживания.

Как сообщал пресс-центр штаба АТО, на донецком направлении в районе Авдеевки боевики в воскресенье, 29 января, дважды пытались штурмовать позиции украинских военных.

В свою очередь прокуратура Донецкой области сообщила, что боевики "ДНР" нанесли целенаправленный огневой удар по жилым кварталам Авдеевки. В результате обстрела трое мирных жителей получили минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения различных частей тела.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и предварительно квалифицированы по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.