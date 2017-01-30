Минэнергоугля просит МФО поддержать реформу корпоративного управления "Укрэнерго"

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины просит международные финансовые организации (МФО) оказать содействие в реформировании корпоративного управления НЭК "Укрэнерго", сообщается на сайте ведомства.

"Министр Игорь Насалик обратился к ведущим МФО (ЕБРР, ЕИБ, ВБ) с просьбой о всесторонней поддержке изменений в отечественном системном операторе "Укрэнерго" согласно общепринятым международным стандартам", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, "Укрэнерго" привлекло Baker&McKenzie для разработки новой версии устава предприятия.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.