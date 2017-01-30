Экономика

16:49 30.01.2017

Омелян подал в правительство представление на увольнение первого замминистра инфраструктуры Кравцова

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подал в Кабинет министров представление об увольнении своего первого заместителя министра Евгения Кравцова.

Такую информацию агентству "Интерфакс-Украина" сообщил сам министр.

Ранее в понедельник в пресс-службе министерства отмечали, что министр намерен подать такое представление в течение дня 30 января.

Собеседник агентства также сообщал, что на последнем заседании правительства принято решение уволить замминистра инфраструктуры-руководителя аппарата Дмитрия Роменского в связи с сокращением таковой должности.

Е.Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем - директора по реформированию, правовой и имущественной политике. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци". С конца марта 2016-го исполнял обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця".

Д.Роменский с января 2015 года был помощником министра инфраструктуры, с марта - директором юридического департамента министерства, с апреля 2016 года - замминистра инфраструктуры-руководителем аппарата.

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