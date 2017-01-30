Индексы США в пятницу изменились слабо, выросли за неделю

Американские фондовые индексы по итогам торгов в пятницу изменились слабо и без единой динамики, однако закончили "в плюсе" всю прошедшую неделю.

Dow Jones Industrial Average за пять рабочих дней поднялся на 1,3%, Standard&Poor's 500 - на 1%, Nasdaq Composite - на 1,9%.

Аналитики полагают, что инвесторы на какое-то время предпочтут занять выжидательную позицию, чтобы получить более подробную информацию о политике новой президентской администрации, сообщает MarketWatch.

"Акции торгуются в боковике с середины декабря после ралли, последовавшего за выборами президента. Хотя хорошая корпоративная прибыль и по-прежнему благоприятные экономические показатели поддерживают рост цен, рынки все еще хотят большей ясности относительно денежно-кредитной политики, а также большей ясности от компаний, какое влияние эта политика окажет на них", - отмечает старший портфельный управляющий Private Client Reserve Эрик Виганд.

Как сообщило министерство торговли США в пятницу, экономика страны в четвертом квартале прошлого года выросла на 1,9% в пересчете на годовые темпы после скачка на 3,5% в предыдущие три месяца. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,2%.

По итогам 2016 года ВВП увеличился на 1,9% против повышения на 2,6% в предыдущий год. Таким образом, одиннадцатый год подряд темпы подъема американской экономики не могут дотянуть до 3%-ной отметки. При этом средний исторический уровень составляет 3,3%.

Индекс потребительского доверия в США в январе повысился до 98,5 пункта с декабрьского уровня в 98,2 пункта, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение показателя стало рекордным с 2004 года.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, не ожидали изменения показателя по сравнению с декабрем. Предварительные данные указывали на незначительное снижение показателя - до 98,1 пункта.

Котировки акций Chevron снизились в пятницу на 2,4%. Нефтепроизводитель получил прибыль в четвертом квартале в 22 цента на акцию против убытка в 31 цент на акцию за тот же период 2015 года, выручка увеличилась до $31,5 млрд с $29,25 млрд. Опрошенные FactSet эксперты ждали существенно лучших показателей: прибыли в размере 64 центов на акцию и выручки в $36,96 млрд.

Цена бумаг Alphabet, материнской структуры Google, опустилась на 1,1%, поскольку ее финансовые показатели также не оправдали прогнозы аналитиков.

Рыночная стоимость Colgate-Palmolive Co. упала на 5,2%. Американский производитель потребительских товаров вернулся на прибыльный уровень в минувшем квартале, однако сократил выручку из-за укрепления курса доллара.

Капитализация Starbuck's сократилась на 4% после того, как сеть кофеен отчиталась о меньшем, чем ожидалось, росте продаж в США в четвертом квартале - на 3% вместо 4%.

Бумаги American Airlines потеряли в цене 5,3%. Авиакомпания в октябре-декабре сократила прибыль до $289 млн по сравнению с $3,23 млрд за тот же период 2015 года.

В то же время акции Microsoft Corp. подорожали на 2,4% благодаря тому, что разработчик программного обеспечения получил в прошедшем квартале скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий рынка. Капитализация компании впервые с марта 2000 года превысила отметку в $500 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 7,13 пункта (0,04%) - до 20093,78 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшился на 1,99 пункта (0,09%), составив 2294,69 пункта.

Между тем значение Nasdaq Composite за день поднялось на 5,61 пункта (0,1%) и достигло 5660,78 пункта.