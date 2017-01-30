Доллар дешевеет из-за иммиграционной политики Трампа

Доллар в ходе торгов в понедельник дешевеет по отношению к большинству мировых валют, опустившись до минимума за два месяца к корзине основных валют, тогда как иена и другие защитные активы дорожают из-за ослабления аппетита инвесторов к риску на фоне запрета на въезд беженцев в США.

На этой неделе инвесторы ждут заседаний сразу трех ведущих центробанков: Банка Японии, Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии.

Евро к 8:15 кв 31 января стоил $1,0736 по сравнению с $1,0711 на закрытие североамериканского рынка в прошлую пятницу.

Курс доллара к иене составил 114,50 иены против 115,01 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой также дешевеет - 122,91 иены против 123,19.

За прошлую неделю доллар подорожал менее чем на 0,1% к евро, тогда как иена потеряла 0,4% в парах с евро и долларом.

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Федеральные суды как минимум в пяти американских штатах в минувшие выходные приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну. Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства и "гринкарт", однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу.

"Самой большой угрозой для рынков на данный момент является вероятность того, что Трамп продолжит идти по пути протекционизма, не уделяя внимания экономической политике", - заявил глобальный аналитик Rivkin Securities Джеймс Вудс.

Эксперты ожидают, что Банк Японии и Банк Англии при оценке эффективности денежно-кредитной политики и макроэкономических прогнозов на этой неделе уделят особое внимание перспективам новых действий Д.Трампа. ФРС также может отреагировать на изменившуюся ситуация в США, хотя, по мнению почти всех опрошенных экономистов, на этот раз не изменит процентные ставки.