Экономика

22:21 28.01.2017

"Укрзализныця" обвиняет главу Минифраструктуры в искажении информации о ее закупках топлива

ПАО "Укрзализныця" заявила о распространении министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном неправдивой информации относительно закупок ею дизельного топлива.

"В эфире одного из каналов В.Омелян спросил: "Вдруг цена выросла на 10% на ровном месте, хотя рыночная другая. Огромный вопрос — как это происходит?" говоря о корректировке стоимости закупки дизельного топлива по контракту с поставщиком. Объясняем: это происходит не на ровном месте, а из-за колебания цен, как на мировых нефтерынках, так и на украинском", - говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Она отмечает, что даже после пересмотра условий контракта на закупку дизельного топлива для железнодорожной отрасли, его стоимость остается меньше нижнего уровня оптовых цен на рынке нефтепродуктов Украины.

"Укрзализныця сообщает министру, что корректировка стоимости закупки до 10% предусмотрено ч.4 п.2 ст. 36 Закона Украины "О публичных закупках". Основание для такого шага – заключение экспертной организации, например, такой как ГП "Госвнешинформ", - подчеркивается в сообщении.

Именно в рамках этого закона, как отмечает "Укрзализныця", нефтетрейдер инициировал пересмотр условий контракта, а само ПАО изучило основания перед принятием такого решения и сделало мониторинг рынка и экспертных заключений.

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