Данилюк ожидает решения суда Лондона по иску РФ к Украине о долге по евробондам на $3 млрд уже в апреле

Высокий суд Лондона может уже в апреле 2017 года вынести свое решение по иску России к Украине о долге по евробондам на $3 млрд, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Были слушания – во время Давоса, кстати – в Лондонском суде, который заслушал обе стороны. Это происходило на протяжении трех дней. И сейчас судье, после того, как он ознакомился с делом, нужно будет некоторое время принять решение и оформить его документально. То есть это не то, что оглашается сразу после заседания. Результат может быть оглашен даже через 3 месяца. Может быть где-то в апреле будет его решение. Никто на это не влияет – это независимый суд. Все, что мы могли сделать – это представить свою позиции, и я считаю, что мы это сделали достаточно хорошо", - сказал А.Данилюк в интервью телеканалу "Громадське ТВ".

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности с Украины. Интересы России в суде представляет международная юридическая компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, консультирующая РФ на протяжении нескольких лет.

Украина 27 мая подала в Высокий суд Англии возражения против иска, в которых она указывала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин, среди которых нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций на $3 млрд, а также "давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС".

Вскоре, 28 июля, Россия подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении решения в отношении облигаций Украины, принадлежащих РФ, в ускоренном порядке. Ходатайство от имени РФ подала независимая компания The Law Debenture Corporation, представляющая в качестве доверителя (трасти) интересы Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины на $3 млрд. По правилам гражданского судопроизводства Англии, ходатайство направлено на вынесение судебного решения без проведения полномасштабного судебного разбирательства по иску на том основании, что у Украины отсутствуют реальные шансы оспорить требование трасти о выплате долга по облигациям.

Главы министерств финансов РФ и Украины намеревались провести в октябре встречу в рамках финансовой G20 в Вашингтоне для обсуждения возможности досудебного урегулирования. Однако российский министр не поехал в Вашингтон, и встречу планировали перенести на конец октября в Германию. Но она так и не состоялась. Позже Антон Силуанов объяснял, что российская сторона не видит смысла во встречах, если Украина не намерена менять свою позицию по долгу. Принципиальная позиция РФ заключалась в том, что переговоры о реструктуризации возможны только при условии признания долга Украины суверенным, а не коммерческим. Позже его украинский коллега Александр Данилюк заявлял, что это требование России, как предварительное условие для переговоров между сторонами о возможном его урегулировании, свидетельствует о неготовности российской стороны к таким переговорам.