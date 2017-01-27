Менеджер "Кернела" продал 19,7 тыс. акций компании почти на $370 тыс.

Юридическое лицо, контролируемое одним из менеджеров группы компаний "Кернел", 26 января продало 19,667 тыс. акций Kernel Holding S.A. (Люксембург).

Согласно сообщению "Кернела" на сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), средняя цена продажи одной акции составила PLN76,26 ($18,79 за шт. по текущему курсу).

По данным WSE, курс акций Kernel в пятницу, 27 января, вырос на 4,2% - до PLN79,99 за шт.

Как сообщалось, на днях компания уведомила, что пять инвестиционных фондов под управлением TFI PZU увеличили свою долю в ней с 5,17% по состоянию на 20 июня 2016 года до 10,1% на 20 января, или с 4 млн 119,128 тыс. акций до 8 млн 151,113 тыс. акций.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На его долю приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукцию компания поставляет более чем в 60 стран мира. Перерабатывающие мощности "Кернела" составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота.

"Кернел" завершил 2016 финансовый год (ФГ, июль-2015 - июнь-2016) с чистой прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФГ. Его выручка сократилась на 14,6% - до $1,989 млрд, EBITDA – на 12,7%, до $346,4 млн.

На этой неделе компания разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн с доходностью 8,875% годовых.