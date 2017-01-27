Фондовые индексы Европы снизились в пятницу, но британский FTSE вырос

Европейские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу на фоне ряда слабых корпоративных отчетов, однако британский индикатор FTSE 100 продемонстрировал умеренный рост.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился по итогам сессии на 0,3%, до 366,38 пункта. С начала недели индикатор прибавил 1,1%.

Британский FTSE 100 вырос 0,3%, французский CAC 40 упал на 0,6%, германский DAX - на 0,3%.

Котировки акций банков снизились вслед за бумагами UBS AG, сообщившего о снижении чистой прибыли в четвертом квартале 2016 года.

Стоимость акций UBS упала на 4,5%. Банк снизил квартальную прибыль на 22,2%, однако показатель заметно превзошел ожидания рынка, что обусловлено, в частности, сокращением расходов.

Бумаги Barclays подешевели на 0,75%, Credit Suisse - на 3,6%, Societe Generale - на 0,4%.

Также негативным фактором стали худшие, чем ожидалось, предварительные данные о росте ВВП США в четвертом квартале прошлого года. Американская экономика выросла на 1,9% вместо прогнозировавшихся 2,2%.

Акции BT Group выросли в цене на 0,2%, хотя британская телекоммуникационная компания сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале, завершившемся 31 декабря 2016 года, на 51% из-за крупных списаний, связанных со скандалом с отчетностью в итальянском подразделении BT. Компания понизила прогнозы прибыли и выручки на следующие два года, отметив сохранение проблем в Италии.

Стоимость бумаг EasyJet снизилась на 2,1% вслед за ухудшением оценки акций бюджетного авиаперевозчика до "нейтрально" с "покупать" аналитиками Goldman Sachs.

Эксперты Goldman при этом улучшили оценку акций International Consolidated Airlines (IAG), которой принадлежит British Airways, до "покупать" с "нейтрально".

Акции IAG выросли в цене на 1,4%.

Капитализация Tesco, крупнейшей в Великобритании сети продовольственных супермаркетов, взлетела на 9,3%.

Компания сообщила, что покупает Booker Group Plc, занимающуюся оптовыми поставками продуктов питания, за 3,7 млрд фунтов стерлингов ($4,66 млрд).

Объединение Tesco и Booker, являющейся поставщиком кейтеринговых компаний и ритейлеров, "приведет к созданию ведущего продуктового бизнеса в Великобритании", заявил главный исполнительный директор Tesco Дэйв Льюис.

Tesco также сообщила в пятницу, что планирует возобновить выплату дивидендов в 2018 финансовом году в связи с улучшением ее показателей. В последний раз Tesco выплачивала дивиденды в декабре 2014 года.

Бумаги Booker подскочили в цене на 16%.