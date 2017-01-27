Еврокомиссия защитила географическое наименование очередного французского сыра

Европейская комиссия дала согласие на заявку Франции о внесении в регистр защищенных географических наименований сыра "Савойский раклет" ("Raclette de Savoie"), сообщила в пятницу пресс-служба ЕК.

Этот сыр круглой формы производится во французских департаментах Савойя и Верхняя Савойя и в некоторых коммунах департаментов Эн и Изер.

Как сообщается в комментарии к решению, "Савойский раклет" был известен на этих территориях еще в средние века, когда пастухи ели "поджаренный сыр". Полукруг сыра расплавляли, положив его рядом с пламенем горящих дров. И только в начале ХХ века у этого блюда появилось название раклет (raclette), произошедшее от французского глагола racler - соскребать, соскабливать. В данном случае - расплавленный сыр со сковороды, чтобы положить его на картофель в тарелке.

"Савойский раклет" стал 239 защищенным географическим наименованием французских продуктов в перечне из почти 1600 продовольственных продуктов стран ЕС.