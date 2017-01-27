ФГВФЛ ввел временную администрацию в Фортуна-банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на основании решения Национального банка Украины (НБУ) от 26 января 2017 года об отнесении ПАО "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных с 27 января ввел временную администрацию в финучреждение сроком на один месяц, сообщается на сайте Фонда.

Полномочия временного администратора банка делегированы Андрею Федорченко.

Как сообщалось, правление НБУ 26 января приняло решение об отнесении ПАО "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных.

"Осуществленные руководством Фортуна-банка и владельцем существенного участия этого банка меры по его докапитализации недостаточны для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года", – говорится в сообщении регулятора в пятницу.

Нацбанк уточняет, что 91% всех вкладчиков банка (2,167 тыс. чел.) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс. грн.

В целом выплаты ФГВФЛ НБУ оценивает в 96 млн грн.

Регулятор указывает, что по итогам диагностического обследования Фортуна-банка в первой половине 2016 года в июле был утвержден необходимый объем его докапитализации, поскольку все банки второй "двадцатки" по размеру активов должны были обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.

Согласно сообщению, финучреждение подало в Нацбанк план реструктуризации, предусматривавший ряд мероприятий с целью его докапитализации банка. В течение 2016 года руководство и владелец банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации, в частности, путем погашения кредитов заемщиков-связанных лиц, направления средств субординированного долга в основной капитал банка, однако их оказалось недостаточно.

Фортуна-банк на 1 октября 2016 года имел обязательства перед другими банками в размере 466,8 млн грн, перед клиентами – 1,428 млрд грн. В том числе юрлицам он был должен 744,4 млн грн, из них 191,3 млн грн – в валюте, а физлицам – 683,7 млн грн, из них 613 млн грн – в валюте. Задолженность банка по ценным бумагам составляла 161,9 млн грн.

В кредитном портфеле на указанную дату на долги юрлиц приходилось 2,283 млрд грн, в том числе в валюте – 1,05 млрд грн. Объем кредитов физлицам составлял всего 1,5 млн грн, а основные средства и нематериальные активы оценивались в 211,1 млн грн.

Фортуна-банк, согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2016 года занимал 38-е место по размеру активов среди 100 действовавших на то время украинских банков (2,507 млрд грн). Его основным владельцем с пакетом 99,637%, по данным сайтае НБУ, является Мотрона Тищенко.