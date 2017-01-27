Экономика

17:56 27.01.2017

Качественные полигоны и мусороперерабатывающие комплексы должны быть построены в каждом регионе – Гройсман

Качественные полигоны и мусороперерабатывающие комплексы должны быть построены в каждом регионе страны, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщила пресс-служба правительства в пятницу, Кабмин работает над разработкой стратегии поведения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) и свалками, чтобы ликвидировать угрозу для всех территорий.

"Министерство экологии и природных ресурсов Украины совместно с Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ Украины работает над стратегией, которую мы должны утвердить по задачам, стоящим перед каждым регионом, каждым муниципалитетом, по решению проблем обращения с твердыми бытовыми отходами", - сообщил В.Гройсман.

Премьер отметил, что проблему мусора надо решать для того, чтобы она не представляла серьезной угрозы жизни и здоровью людей.

"Качественные полигоны и мусороперерабатывающие комплексы должны быть построены в каждом регионе", - подчеркнул он.

Киев. 27 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Качественные полигоны и мусороперерабатывающие комплексы должны быть построены в каждом регионе страны, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщила пресс-служба правительства в пятницу, Кабмин работает над разработкой стратегии поведения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) и свалками, чтобы ликвидировать угрозу для всех территорий.

"Министерство экологии и природных ресурсов Украины совместно с Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ Украины работает над стратегией, которую мы должны утвердить по задачам, стоящим перед каждым регионом, каждым муниципалитетом, по решению проблем обращения с твердыми бытовыми отходами", - сообщил В.Гройсман.

Премьер отметил, что проблему мусора надо решать для того, чтобы она не представляла серьезной угрозы жизни и здоровью людей.

"Качественные полигоны и мусороперерабатывающие комплексы должны быть построены в каждом регионе", - подчеркнул он.

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