"Конкорд Капитал" ожидает в 2017г полноценного возобновления банковского кредитования

Инвестгруппа "Конкорд Капитал" ожидает в 2017 году полноценного возобновления банковского кредитования, сообщил глава группы Игорь Мазепа.

"На рынке заметны признаки возобновления коммерческого банкинга. Ранее основная модель банков заключалась в привлечении средств у населения под 20% годовых и размещении этих средств в депозитные сертификаты Нацбанка под 23% или 25% годовых. Нацбанк держал такую высокую ставку, чтобы сконцентрировать ликвидность и тем самым удержать девальвацию нацвалюты и инфляцию. Но сейчас, когда ставка по депсертификатам упала и находится на уровне около 14% годовых, существовавшая ранее бизнес-модель уходит в прошлое, банки начинают реально конкурировать в борьбе за заемщика", - сказал он на встрече с журналистами в Киеве 26 января.

Кроме того, добавил И.Мазепа, в течение года можно ожидать снижение стоимости банковских кредитов. "Если инфляция действительно будет 9,1%, как заявляет Нацбанк Украины, ставка рефинансирования составит около 10% годовых. Соответственно, можно ожидать, что стоимость банковских кредитов снизится до 14-15% годовых", - пояснил глава "Конкорд Капитал".

Что касается привлечения капитала на внешних рынках, то И.Мазепа считает, что такая перспектива будет ограничена ввиду сохраняющейся осторожности среди инвесторов в отношении Украины.

"Успешное размещение евробондов "Кернела" - очень яркая история, думаю, что она потянет за собой еще пару-тройку первоклассных корпоративных эмитентов, таких как "Астарта". Тем не менее, в целом интерес рынка к Украине будет ограничен из-за неопределенности относительно дальнейшего сотрудничества страны с МВФ, от ситуации с ПриватБанком, где держатели еврооблигаций - едва ли не единственные кредиторы финучреждения, потерявшие все", - сказал он.

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