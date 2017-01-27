Доступ к кредитам из-за несоответствиям требованиям KYC может утратить около 30% украинских компаний

Новые правила "Знай своего клиента" (Know Your Customer, KYC), утвержденные Нацбанком Украины, закрывают доступ к кредитам около 30% клиентов украинских банков – юридических лиц из-за отсутствия у них информации о конечных бенефициарах

Такую оценку дал глава правления Райффайзен банк Аваль (Киев), вице-президент Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Владимир Лавренчук.

"Наша оценка: 30% не пройдут compliance (проверку на соблюдений) KYC-условий", – сказал он на конференции ЕБА в Киеве.

Банкир пояснил, что новые правила НБУ обязывают формировать 100% резервов по кредитам компаниям, в которых банк не знает бенефициара.

"Это правило жесткое, это не политика банка – это политика индустрии", – подчеркнул В.Лавренчук.

По его мнению, увеличение кредитного портфеля украинских банков в этом году будет незначительным. Среди причин он назвал вышеуказанные требования KYC, постепенный переход от кредитования крупных олигархических холдингов, чья доля ранее достигала 70-80% в общем объеме кредитов, к кредитованию малого и среднего бизнеса, которым понадобится несколько лет для роста.

Глава правления Райффайзен банка Аваль отметил, что успешно проведенная национализация ПриватБанка (Днепр) позволяет говорить, что к концу 2017 года украинский банковский сектор будет выглядеть институционально безопасным. По словам банкира, небольшое давление на курс гривни и рост ликвидности на рынке были оправданной платой за проведенную национализацию крупнейшего игрока банковского рынка.

Говоря о цене ресурсов на денежном рынке, глава правления Райффайзен банка Аваль спрогнозировал дальнейшую тенденцию к ее снижению, однако более медленными темпами в связи с чрезмерной ликвидностью на рынке, в том числе из-за национализации ПриватБанка.

В.Лавренчук считает, что банковский сектор начинает доверять установленным Нацбанком целевым показателям инфляции, в частности, 8-9% на 2017 год.

"Если мы сейчас кредитуем под 16%, то к концу 2017 года может быть 13-14%. Мы в это свято верим", – сказал он.

В целом банкир выразил мнение, что 2017 год для банковского сектора страны будет значительно лучше, чем 2016 год.

"Мы в Райффайзен банке Аваль убеждаем наших акционеров, что есть больше причин для роста, чем для замораживания (инвестиций – ИФ)", – подытожил глава правления.