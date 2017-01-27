Экономика

17:28 27.01.2017

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 27,175 грн/$1 с 27,185 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,16-27,19 грн/$1.

НБУ в это день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 27,1922 грн/$1 с 27,2131 грн/$1в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $209,10 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $235,40 млн.

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