Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 27,175 грн/$1 с 27,185 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,16-27,19 грн/$1.

НБУ в это день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 27,1922 грн/$1 с 27,2131 грн/$1в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $209,10 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $235,40 млн.