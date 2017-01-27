Задолженность по выплате зарплаты в Украине в декабре 2016г сократилась на 10,6%

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в декабре 2016 года сократилась на 10,6% (на 213 млн грн), с начала года – на 4,8% и к 1 января 2017 года составила 1,791 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

По ее данным, сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий в декабре снизилась на 16%, или на 212,7 млн грн, и к 1 января 2017 года составила 1,118 млрд грн.

Более половины задолженности сформировано в Луганской (23,0%), Донецкой (14,7%) и Харьковской (12,9%) областях.

Как сообщает статведомство, увеличение задолженности по зарплате в декабре 2016 года зафиксировано в Харьковской (на 5,9%) и Житомирской (на 0,9%) областях.

При этом в декабре задолженность по зарплате сократилась в Волынской (на 67,1%), Черниговской (на 32,9%), Ривненской (на 28%), Тернопольской (на 27,9%), Херсонской (на 13,3%), Кировоградской (на 12,4%), Черкасской (на 11,8%), Днепропетровской (на 11,4%), Черновицкой (на 10,6%), Полтавской и Запорожской (на 9,7%), Николаевской (на 7,3%), Львовской (на 7%), Одесской (на 6%), Хмельницкой (на 5,5%), Киевской (на 3,3%), Сумской (на 2,2%) областях и в Киеве (на 2,5%).

По данным Госстата, на 1 января 2017 года основная доля общей суммы задолженности приходилась на промышленность (73,7%), транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность (9,9%).

В декабре-2016 задолженность по выплате зарплаты возросла в сфере оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов – до 19,685 млн грн (на 1%); в сфере искусства, спорта, развлечений – до 5,846 млн грн (на 0,6%); в финансовой и страховой деятельности – до 16,726 млн грн (на 0,5%).

При этом сокращение задолженности по зарплате наблюдалось в сфере временного размещения и организации питания - до 2,788 млн грн (на 40,2%), в сфере информации и телекоммуникации – до 2,625 млн грн (на 23,4%), образовании – до 5,718 млн грн (на 19,3%), в сфере государственного управления и обороны, социальном страховании – до 3,763 млн грн (на 18,5%), здравоохранении – до 7,214 млн грн (на 16,8%); промышленности – до 1,320 млрд грн (на 11,7%), строительстве – до 74,202 млн грн (на 10,8%), транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – до 176,741 млн грн (на 7,8%), профессиональной, научной и технической деятельности – до 118,598 млн грн (на 6,4%), в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 7,52 млн грн (на 4,9%), сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве – до 13,6 млн грн (на 2,2%)

Официальный курс на 27 января – 26,213078 грн./$1.