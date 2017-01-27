"Конкорд Капитал" расширяет деятельность на внешнем рынке капиталов, интересуется стартапами и реструктуризацией долгов

Инвестиционная группа "Конкорд Капитал" намерена расширить операции на внешнем рынке капитала, интересуется инвестициями в стартап- проекты и реструктуризацией долгов, сообщил глава группы Игорь Мазепа.

"Одна из наших компаний, входящая в группу "Конкорд Капитал", получила лицензию на Кипре. Теперь она лицензируется Кипрской комиссией по ценным бумагам. Планируем паспортизировать эту лицензию в Варшаве и в Лондоне. Мы - активный игрок на рынке евробондов и это еще больше усилит наши позиции в этом сегменте", - сказал он на встрече с журналистами в Киеве 26 января.

Лицензия кипрского регулятора также позволит инвестгруппе участвовать в возможных в будущем внешних размещениях акций и долговых инструментов эмитентов из Украины. В то же время это более отдаленная перспектива, отметил И.Мазепа.

После того как лицензия будет паспортизирована в Лондоне, компания-лицензиат также сможет управлять фондами, нацеленными на инвестиции в стартап-проекты и IT-компании.

По словам главы "Конкорд Капитал", компания уже сформировала несколько таких фондов, ориентированных на инвестиции в стартапы, IT, разработку программного обеспечения, исследования в химии, биохимии, физике, и даже инвестировала в проекты по разработке беспроводной зарядки и единого цифрового ключа - Hideez.

"Мы уже имеем поручительства об инвестициях в эти проекты на сумму около $10 млн", - отметил И.Мазепа.

Не менее интересной для группы "Конкорд Капитал" является реструктуризация проблемных кредитов банков.

"В этой деятельности наиболее болезненным является вопрос снижения долга должника к такому уровню, который он сможет обслуживать. Для ускорения решения этого вопроса мы решили сформировать определенный фонд объемом 300 млн грн. Этот фонд позволит нам активно участвовать в покупках и реструктуризации кредитных портфелей, выставляемых на продажу Фондом гарантирования вкладов физических лиц и некоторыми коммерческими банками во время очистки балансов", - пояснил он.

В целом, по словам И.Мазепы, объем инвестиций в один стартап-проект оцениваются от $600 тыс. до $2 млн, в реструктуризационный портфель - в $20-30 млн. В то же время "Конкорд Капитал" инвестирует в каждый такой проект только определенную долю.

ИГ "Конкорд Капитал" основана в 2004 году. Предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских, брокерских услуг, а также услуги по управлению активами. Входит в число ведущих инвесткомпаний на украинском рынке.