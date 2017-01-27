Фондовые индексы США слабо меняются в пятницу на отчетности и данных о ВВП

Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают корпоративную отчетность и данные о росте ВВП США в четвертом квартале.

Как сообщалось, ВВП США в четвертом квартале прошлого года вырос на 1,9% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,2%.

В третьем квартале американская экономика увеличилась на 3,5%.

Кроме того, позднее Мичиганский университет обнародует окончательное значение индекса потребительского доверия в США за январь. По прогнозам опрошенных The Wall Street Journal экспертов, индикатор не изменится с декабря и составит 98,2 пункта. Предварительные данные указали на незначительное снижение показателя, до 98,1 пункта.

Акции нефтедобывающей компании Chevron снизились в цене в начале торгов на 3%. Компания получила прибыль в четвертом квартале в размере $415 млн, или 22 центов на акцию, против убытка в $588 млн, или 31 цента на акцию, за тот же квартал 2015 года, выручку - до $31,5 млрд с $29,25 млрд.

Опрошенные FactSet эксперты ждали существенно лучших показателей: прибыли в размере 64 центов на акцию и выручки в $36,96 млрд.

Стоимость акций Colgate-Palmolive Co. опустилась на 5,8%. Американская корпорация вернулась на прибыльный уровень в четвертом квартале 2016 года, однако сократила выручку из-за укрепления курса доллара.

Котировки бумаг Alphabet, материнской структуры Google, снижается на 0,2%, Microsoft - растет на 1,6%. Между тем в минувшем квартале Alphabet показала рост выручки на 22,2% в годовом выражении, Microsoft - всего на 2%.

Акции промышленно-технологической корпорации Honeywell International Inc. подешевели на 0,7%. Honeywell отчиталась о снижении прибыли и продаж в четвертом квартале. Так, прибыль компании в октябре-декабре составила $1,03 млрд против $1,19 млрд за тот же период предыдущего года, а продажи в органическом выражении снизились на 1%.

В первом квартале 2017 года, по оценкам Honeywell, ее прибыль составит $1,6-$1,64 на акцию, тогда как консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Thomson Reuters, для этого показателя составляет $1,62 на акцию. Компания ожидает снижения продаж на 2-4%.

Цена бумаг Starbuck's упала на 4% после того, как сеть кофеен отчиталась о меньшем, чем ожидалось, росте продаж в США в четвертом квартале - на 3% вместо 4%.

Капитализация авиаперевозчика American Airlines снизилась на 1,7%. Авиакомпания получила прибыль в размере $289 млн в прошлом квартале по сравнению с $3,23 млрд за тот же квартал 2015 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 кв 27 января снизился на 2,39 пункта (0,01%) и составил 20098,52 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 1,09 пункта (0,05%) - до 2295,59 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 3,77 пункта (0,07%) и составил 5658,94 пункта.