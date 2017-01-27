Corum Group в 2017 г. поставит 100 секций крепи для "ДТЭК Павлоградуголь"

ПАО "Корум Дружковский машиностроительный завод" (Донецкая обл.) приступил к выполнению контракта на изготовление 100 секций крепи 1КД90 специального исполнения для шахты им.Героев космоса крупнейшей угледобывающей компании страны "ДТЭК Павлоградуголь".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Corum Group, в состав которой входит Дружковский машзавод, отгрузить оборудование планируется с мая по июнь текущего года.

"Это очень важный заказ. Крепи – один из основных видов продукции нашего предприятия, и крупный заказ на их выпуск – позитивный сигнал, укрепляющий наши позиции на рынке угольного машиностроения. Крепь 1КД90 в таком специальном исполнении мы изготавливали ранее, и она заслужила высокие оценки шахтеров Павлограда. Это и послужило причиной нового заказа", – цитирует пресс-служба руководителя департамента управления производством Ярослава Шкитака.

Стоимость контракта на изготовление крепей не разглашается.

Corum, объединяющая машиностроительные активы крупнейшей финансово-промышленной группы СКМ, – один из ведущих производителей оборудования и поставщиков комплексных решений в области горной добычи.

В настоящее время объединяет дивизионы подземной разработки, инфраструктурных проектов и открытой разработки, а также торговые компании и представительства в Украине, России, Беларуси, Казахстане, Вьетнаме, Польше и Китае.

Ключевые клиенты компании - 14 крупнейших добывающих холдингов, активы которых насчитывают 150 шахт и карьеров.

По итогам 2015 года Corum Group увеличила консолидированную выручку на 7% по сравнению с 2014 годом - до 1,7 млрд грн.

По данным компании, в настоящее время загрузка заводов компании растет, в частности, Дружковский машзавод в январе и феврале работает на 111%, в марте, исходя только из сегодняшних заказов, – на 112%.

Харьковский "Корум Свет шахтера" в январе загружен на 121%, феврале – на 112%, в марте – на 105%.