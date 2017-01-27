Экономика

16:45 27.01.2017

Запорожская АЭС принимает очередную партию топлива Westinghouse

Запорожская АЭС принимает очередную партию ядерного топлива производства Westinghouse, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Топливо поступило на Запорожскую АЭС и представители Westinghouse передают очередную партию специалистам отдела ядерной безопасности … На сегодня Запорожская АЭС приняла уже четыре поставки", - отмечено в сообщении.

До конца текущего года топливо Westinghouse планируется загрузить в активные зоны энергоблоков №1,3,4 Запорожской АЭС. Сейчас топливо производства этой компании уже эксплуатируется на энергоблоке №5 Запорожской АЭС и №3 Южно-Украинской АЭС.

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