ФГВФЛ не признал переуступку прав требования по кредитам банка "Михайловский" компании "Плеяда"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) не признал переуступку прав требования по кредитам банка "Михайловский" (Киев) финансовой компании "Плеяда": договор факторинга, заключенный между банком и ФК 19 мая 2016 года, на сегодня остается никчемным, сообщается на сайте Фонда.

"Определение Высшего административного суда Украины (ВАСУ) от 12 января 2017 года не ставит точку в деле о переуступке прав требования по кредитам физических лиц банка "Михайловский", - говорится в сообщении.

ФГВФЛ поясняет: административный суд не рассматривает вопрос по существу, а только по процедуре. Также, в соответствии с постановлениями Верховного суда Украины от 16 февраля и 15 июня 2016 года, на споры, возникающие на стадии ликвидации (банкротства) банка, не распространяется юрисдикция административных судов. Окончательное решение может быть вынесено хозяйственным судом или судом общей юрисдикции по существу вопроса никчемности.

Кроме того, Фонд заявляет, что в ходе процесса было допущено множество грубых нарушений, что повлияло на объективность и правомерность принятого решения. В связи с этим ФГВФЛ намерен обжаловать определения ВАСУ в Верховный суд.

Так, договор факторинга, заключенный между банком и ФК, на сегодня остается никчемным в соответствии с приказом уполномоченного лица на ликвидацию банка Александра Волкова. Апелляционный административный суд 31 января 2017 года рассмотрит жалобу банка и ФГВФЛ на решение админсуда о признании противоправным этого приказа. Как отмечается, в деле не рассматривается факт никчемности, а лишь оспаривается документ, которым эти факты определены. Кроме того, указанная ситуация является предметом расследования по уголовному делу в производстве прокуратуры Киева.

Согласно сообщению, решение относительно средств, поступивших на накопительный счет банка "Михайловский" в погашение указанных обязательств, будет приниматься только после полного и окончательного решения суда по никчемности.

Как сообщалось, ФГВФЛ 30 мая 2016 года признал никчемным договор факторинга от 19 мая 2016 года между банком "Михайловский" и ФК "Плеяда" по переуступке права требования по кредитным договорам на 682,3 млн грн.

В начале июня 2017 года Национальный банк Украины уведомил правоохранительные органы о наличии признаков организованной преступности в действиях руководителей банка "Михайловский", которые накануне введения временной администрации переуступили требования по кредитам банка по заниженной цене, что дает основания считать эти сделки никчемными.

Нацбанк признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года и сообщил, что еще 23 декабря 2015 года он присвоил финучреждению статус проблемного в связи с рисковой деятельностью.

Несмотря на это, 20 мая 2016 года банк провел операции, по итогам которых нагрузка на ФГВФЛ выросла с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.