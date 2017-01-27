Экономика

14:50 27.01.2017

Глава ФГИ считает приемлемым старт работы советника по приватизации "Центрэнерго" в 2018г

Глава Фонда госимущества (ФГИ) Украины Игорь Билоус считает приемлемым, если советник по подготовке к приватизации энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго" приступит к работе в 2018 году.

"Для того, чтобы его ("Центрэнерго" – ИФ) приватизировать, а это стратегический объект, нужно выбрать советника, существует определенная процедура. Мы начали отбор советника. Когда отберем, он включится в подготовку "Центрэнерго" к приватизации. Будет это 2017 год – хорошо, будет 2018 год – также хорошо", - цитирует его пресс-служба ФГИ.

По словам И.Билоуса, к настоящему времени приватизацией "Центрэнерго" интересуются компании из Китая, Турции, Индии.

"Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций "Центрэнерго".

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