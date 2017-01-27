Доллар не меняется в паре с евро

Доллар в ходе торгов в пятницу практически стабилен в паре с евро, тогда как курс иены снижается в парах почти со всеми основными валютами после того, как Банк Японии увеличил объемы покупки гособлигаций, сообщает CNBC.

Евро к 14:40 кв 27 января стоил $1,0682, как и на закрытие североамериканского рынка в четверг.

Курс доллара к иене составил 115,12 иены против 114,53 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой также дорожает - 122,96 иены против 122,35.

C начала недели доллар подорожал на 0,3% по отношению к евро и на 0,4% к иене.

Банк Японии неожиданно увеличил покупки бондов со сроками обращения 5 и 10 лет до 450 млрд иен ($3,9 млрд) с 410 млрд иен. Ранее на этой неделе доходность японских гособлигаций поднималась до максимума за 11 месяцев.

В последние четыре месяца иностранные инвесторы не спешат скупать доллары в ответ на повышение доходности US Treasuries. Главному аналитику японского подразделения Bank of America Merrill Lynch по валютам и акциям Сусукэ Ямаде сложившаяся ситуация напоминает происходившее в конце 1990-х годов, когда действия президента США Билла Клинтона и его администрации вызывали опасения у трейдеров и препятствовали активной покупке американской нацвалюты.

Участники рынка обеспокоены тем, что протекционистские меры нового президента Дональда Трампа являются сигналом о предпочтении Белым домом слабого доллара.

Между тем ралли фунта в парах с евро и долларом замедлилось, и аналитики ожидают, что британской валюте будет сложно добиться нового заметного повышения. С понедельника по четверг включительно фунт поднялся на 1,8% к доллару и на 2% к евро. Однако в пятницу его курс опустился на 0,5% к доллару, до $1,2538, и на 0,4% к евро - до 85,20 пенса.

Аналитики Lloyds и Scotiabank не исключают довольно длительного периода консолидации фунта