Власти ФРГ подозревают бывшего CEO Volkswagen Винтеркорна в мошенничестве

Volkswagen Прокуратура германского города Брауншвейга проводит расследование в отношении бывшего CEO автомобилестроительного концерна Volkswagen AG Мартина Винтеркорна, подозревая его в мошенничестве в связи с "дизельгейтом" и нарушении антимонопольного законодательства, пишет MarketWatch.

По мнению следствия, собранные доказательства указывают на то, что М.Винтеркорн, покинувший компанию в 2015 году, знал о завышении выбросов вредных веществ у машин с дизельными двигателями до того, как скандал стал публичным.

Сам М.Винтеркорн отрицает данное обвинение.

Скандал вокруг Volkswagen разразился в сентябре 2015 года, после того как американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выявило, что концерн устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы, которые во время проверок занижают показатели выброса вредных веществ. Реальные же выхлопы превышали допустимые нормы в 40 раз в отдельных случаях. Компания зарезервировала на судебные расходы почти $21 млрд.