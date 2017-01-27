Экономика

14:47 27.01.2017

ФГВФЛ снял ограничения с перечня участников аукционов по продаже прав требования по кредитам

Министерство юстиции утвердило изменения в Положение о выводе неплатежеспособного банка с рынка, согласно которым снято ограничение относительно перечня лиц, которые могут участвовать в аукционах по продаже прав требования по кредитам.

Как сообщается в пресс-релизе Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), принятое решение максимально расширяет круг потенциальных покупателей и призвано способствовать росту поступлений от реализации активов неплатежеспособных банков. Ведь в дальнейшем претендовать на покупку прав требований по кредитам смогут любые физические и юридические лица, кроме самих заемщиков и/или поручителей по таким договорам.

"Норма о том, что покупать права требования по кредитам могут только финансовые компании, в первую очередь не устраивала кредиторов неплатежеспособных банков. Ведь существующие до недавнего времени ограничения сужали круг потенциальных покупателей. Учитывая пожелания вкладчиков, Фонд решил внести изменения в Положение. Мы надеемся, что снятие ограничений и расширение круга покупателей, способствовать росту конкуренции между участниками аукциона, а, следовательно, и цены продажи. Это важно, ведь 80% активов неплатежеспособных банков - это именно кредиты. Кроме того, внесены изменения позволят нам увидеть реальных покупателей финансовых активов. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению прозрачности рынка", - отмечает директор Департамента консолидированного продаж и управления активами Фонда Юлия Берещенко, который цитируется в пресс-релизе.

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