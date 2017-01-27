Земельный участок для нового мусороперерабатывающего комплекса будет передан Львову в кратчайшие сроки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что земельный участок для строительства нового мусороперерабатывающего комплекса будет передан Львову в кратчайшие сроки без конкурса.

"Сегодня мы приняли решение на заседании комиссии, которое я проводил, что один из трех участков, которые мы выставили на конкурс, будет снят с конкурса и будет передан Львовскому городскому совету быстро, чтобы они начали проектировку и строительство такого полигона и комплекса по мусоропереработке", - сказал премьер на брифинге во Львове.

По словам премьера, Европейский инвестиционный банк принял к рассмотрению проект по финансированию строительства нового мусороперерабатывающего комплекса.

В.Гройсман подчеркнул, что на полигоне для твердых бытовых отходов необходимо провести рекультивацию – дегазацию, убрать фильтрат.

Премьер добавил, что на следующей неделе намерен направить во Львов представителей центральных органов исполнительной власти, которые должны будут помочь в решении проблем отходов.