Цены на нефть снижаются в пятницу, но завершают неделю ростом

Нефть дешевеет в пятницу, но завершает ростом вторую неделю подряд на заявлениях стран ОПЕК и других государств о соблюдении договоренностей о сокращении добычи.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:48 кв в пятницу снизилась на $0,62 (1,1%) - до $55,62 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,4 (0,74%) - до $53,38 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 0,2%, WTI - на 1,8%.

Эксперты объясняют рост котировок ожиданиями рынка, что страны, договорившиеся о снижении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки, или 2% мирового производства, выполнят взятые на себя обязательства. По мнению многих аналитиков, это приведет к установлению баланса спроса и предложения на рынке к середине текущего года.

"Рынок ведет себя довольно странно, игнорируя негативные новости, такие, как рост запасов и добычи в США, и видит даже самые незначительные сигналы сокращения поставок как возможность для роста цен", - говорится в отчете аналитиков Commerzbank.