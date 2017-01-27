АМКУ разрешил кипрской Fundamentum KCG Ltd. приобрести контроль над киевской "Фундамент Девелопмент"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Fundamentum KCG Limited (Кипр) приобрести долю в уставном капитале ООО "Фундамент Девелопмент" (Киев), обеспечивающую превышение 50% голосов в его высшем органе управления.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц предпринимателей, по состоянию на 27 января 2017 года долей 100% в уставном капитале ООО "Фундамент Девелопмент" владеет компания "Кисеторн Лимитед" (Кипр). Конечным бенефициаром ООО выступает гражданин Чешской Республики Ярослав Хёльцель.

ООО "Фундамент Девелопмент" основано в начале 2012 года, основным видом деятельности является организация строительства зданий.

Чистый доход компании в 2014 году сократился на 6% по сравнению с 2013 годом и составил 4,306 млн грн. При этом компания в 2014 году получила 35,3 тыс. грн чистой прибыли против 52,4 тыс. грн чистого убытка годом ранее.

Уставный капитал ООО составляет 5,5 млн грн.

ООО "Фундамент Девелопмент" входит в группу строительных компаний "Фундамент". Группа создана в 2012 году и включает ряд компаний, работающих в сфере строительства объектов жилого, промышленного, социального и бытового назначения, и обеспечивающих выполнение полного комплекса строительных работ.

Участниками группы компаний, помимо ООО "Фундамент Девелопмент", являются ООО "БК "Азур Групп", ООО "Фундамент Проект", ООО "Роял Стар", ЧАО "Фирма "Фундамент", ПАО "Домостроительный комбинат №3", ООО "КЖБК", ООО "КЖБК БМУ-1" и ООО "КЖБК БМУ-2" (все Киев).

Согласно данным веб-сайта группы компаний "Фундамент", в период с 2003 по 2013 гг. предприятия группы реализовали строительство 104 объектов жилой недвижимости общей площадью 1 млн 420,656 тыс. кв. м на 19,635 тыс. квартир.