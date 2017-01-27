Крупные арабские бизнесмены инициируют создание в Украине банка при их участии

Недавно созданный Украинско-арабский деловой совет инициирует создание в Украине банка, учредителями которого полностью стали бы крупные арабские бизнесмены.

Об этом сообщил президент совета Шейх Емад Абу Алруб в четверг на первом заседании совета с участием украинских и арабских деловых кругов, сообщается пресс-служба Академии строительства Украины, принимавшей участие в заседании.

"У нас есть идея: создать в Украине банк со 100%-ным арабским капиталом. Это значительно облегчило бы выход на украинский рынок многих арабских компаний", - отметил он

При этом Шейх Емад Абу Алруб уточнил, что в ходе переговоров представители Национального банка Украины и Кабинета министров уже предварительно поддержал эту идею.

По его словам, в ходе своих первых заседаний Украинско-арабский деловой совет пока решает тактические задачи - формирует повестку дня своей работы, а также налаживает контакты между украинскими и арабскими деловыми кругами.

Его главная стратегическая цель – содействие привлечению в Украину не мене $100 млрд. инвестиций.

"Арабские компании хотели бы вкладывать деньги в сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, а также в крупные инвестиционные объекты. Украина очень богатая страна. Богатая на ресурсы и людей", - подчеркнул Шейх Емад Абу Алруб.

Вместе с тем он указал, что для привлечения инвестиций Украине предстоит принять защищающие иностранные инвестиции законы, искоренить коррупцию в судебной системе, а также облегчить получение виз для представителей деловых кругов.

В свою очередь, принимавший участие в заседании совета вице-президент Академии строительства Украины Виктор Лещинский подтвердил, что сейчас арабские компании действительно активно ищут возможности для инвестирования во многие сферы украинской экономики, включая промышленность и строительство.

"Например, Академия строительства Украины должна выступать основным экспертным органом по оценке объектов строительства на привлечение инвестиций от арабских стран", - сказал он.

По словам В.Лещинского, уже состоялись первые переговоры относительно строительства зерновых терминалов, зернохранилищ, мукомольных комбинатов.

"Я также слышал, что арабские бизнесмены интересовались возможностью строить дороги на условиях концессии, интересовались химическими и металлургических предприятиями. У них очень большой потенциал", - констатировал он.