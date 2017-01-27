Экономика

13:42 27.01.2017

Большинство рынков акций Азии выросли в пятницу и по итогам недели

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в пятницу, инвесторы оценивали прибыль компаний и макроэкономические индикаторы, чтобы понять, является ли ралли на мировом рынке акций оправданным.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,1%, положительная динамика наблюдалась в 8 из 11 отраслей, входящих в расчет индикатора. За неделю MSCI Asia Pacific прибавил 1,7%.

Накануне Dow Jones обновил исторический максимум, а S&P 500 и Nasdaq остались у рекордных отметок.

"Тон задает Уолл-стрит. Поскольку Dow Jones достиг нового максимума, на рынке сформировалась новая волна интереса. Однако, несмотря на этот оптимизм, увеличиваются "медвежьи" ставки, в результате можно ожидать замедления роста котировок на азиатских рынках", - считает рыночный аналитик IG Group Цзиньи Пань.

Японский Nikkei 225 в пятницу поднялся на 0,3%, как и более широкий индекс Topix. Иена дешевеет второй день подряд, цены на гособлигации страны растут, поскольку Банк Японии неожиданно увеличил покупки бондов со сроками обращения 5 и 10 лет до 450 млрд иен ($3,9 млрд) с 410 млрд иен, пишет MarketWatch. Ранее на этой неделе доходность японских гособлигаций поднималась до максимума за 11 месяцев.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, несмотря на падение стоимости акций целого ряда горнодобывающих компаний, включая лидера сектора BHP Billiton. Индийский Senssex поднялся на 0,6%.

Вместе с тем индонезийский Jakarta Composite потерял 0,1%, малазийский FTSE Malay KLCI - 0,4%.

Биржи материкового Китая, Тайваня, Вьетнама, Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с началом празднования Нового года по лунному календарю, сессии в Гонконге, Малайзии и Сингапуре укорочены. КНР будет отдыхать всю следующую неделю, Гонконг не будет проводить торги 30 и 31 января и вернется к работе с 1 февраля.

Курс ценных бумаг BHP Billiton снизился на 1,3% на торгах в Сиднее.

Цена акций крупнейшего мирового производителя нефтяных буровых установок Keppel Corp. опустилась на 1,9% на торгах в Сингапуре. Компания готовится к длительному спаду, поскольку повышение цен на нефть пока решило проблемы отрасли.

Акции японских банков подорожали на фоне публикации квартальной отчетности: Mizuho Financial Group - на 1,7%, Mitsubishi UFJ Financial Group - на 1,5%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,8%.

Рыночная стоимость авиаперевозчиков Asia Aviation и Thai Airways рухнула на 8,5% и 5,7% соответственно из-за повышения налога на авиатопливо.

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