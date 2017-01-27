МТСБУ выполнила решение Высшего хозсуда по иску СК "Крона"

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины в декабре 2016 года выполнило решение Высшего хозяйственного суда по иску страховой компании "Крона" (Киев) о возврате гарантийных взносов из фонда защиты потерпевших в ДТП, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Бюро.

При этом в МТСБУ отказались озвучить выплаченную компании сумму.

В Бюро также отметили, что не планировали оспаривать данное решение в Высшем суде поскольку согласно Хозяйственному процессуальному кодексу данное решение хозяйственного суда не является основанием для пересмотра.

Помимо того, МТСБУ не считает данный случай прецедентом на рынке, так как для этого нет оснований, поскольку практика судов общей юрисдикции в Украине официально не признается источником права. При этом в Бюро подчеркнули, что низшие судебные инстанции всегда стараются следовать практике высших судов при решении аналогичных дел, поскольку в противном случае их решения могут быть отменены в апелляционном или кассационном порядке.

"Суды в своей деятельности руководствуются законом и подчиняются закону, а решения, выносимые ими, имеют силу индивидуально-правовых актов. В связи с этим решение по конкретным делам являются обязательными только для участников тех дел, по которым они вынесены, а также для физических и юридических лиц, к которым предъявлены требования государственного исполнителя", - сообщается в ответе МТСБУ агентству.

Как сообщалось, СК "Крона" в ноябре 2013 года подала заявление о добровольном выходе из членов Бюро, а также о возврате своих гарантийных взносов. Однако МТСБУ в 2015 году отказало страховщику в возврате гарантийных взносов мотивировав отказ нормами нового Положения в редакции от 7 августа 2014 г., которое устанавливает, что средства страховщика подлежащие возврату, определяются в размере 50% от разницы остатка базового гарантийного взноса и резервов убыточности страховщика, а также уменьшаются на долю размещенных МТСБУ средств в проблемных банках. СК "Крона" оспорила данное решение в судах, в ходе которых принимались разные решения.

Высший хозяйственный суд Украины своим постановлением от 26 декабря 2016 года отклонил доводы МТСБУ и пришел к заключению о правомерности применения судами первой и апелляционной инстанций к данным отношениям специального нормативного акта - Положения ? 31/202 в редакции на момент выхода страховщика из членов Бюро. Также судами апелляционной и кассационной инстанций поддержана позиция СК "Крона" в отношении того, что возврату подлежит не только сумма первоначально внесенного базового гарантийного взноса, но и суммы, за счет которых гарантийный взнос был в последующем доформирован за счет инвестиционного дохода.