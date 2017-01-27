Экономика

13:25 27.01.2017

Венгерской KESZ разрешили увеличить долю в калушской компании "3 Бетона" больше 50%

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил строительно-монтажному закрытому акционерному обществу KESZ (Венгрия) увеличить долю в уставном капитале ООО "3 Бетона" (Калуш Ивано-Франковской обл.) до обеспечивающей превышение 50% голосов в его высшем органе управления.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц предпринимателей, по состоянию на 27 января 2017 года равными долями по 33,33% в уставном капитале ООО "3 Бетона" владеют венгерские KESZ, закрытое акционерное общество по производству бетона и железобетонных конструкций Ferrobeton и строительное общество с ограниченной ответственностью ASA.

ООО "3 Бетона" создано в 2002 году, основной вид деятельности – изготовление изделий из бетона для строительства. Производственную деятельность начало в 2004 году.

Ассортимент продукции компании включает такие железобетонные изделия: колонны, фундаментные стаканы, балки, мостовые конструкции, стеновые и цокольные панели, плиты покрытия и перекрытия, монолитные полы и др.

Чистый доход ООО в 2015 году увеличился в 2,6 раза по сравнению с 2014 годом и составил 35,845 млн грн, чистый убыток – сократился на 29,3%, до 3,315 млн грн.

В 2014 году чистый доход компании упал в 2,4 раза по сравнению с 2013 годом – до 13,784 млн грн, чистый убыток сократился в 2,6 раза и составил 4,686 млн грн.

Уставный капитал компании на 27 января 2017 года составляет 19,024 млн грн.

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