Экономика

12:57 27.01.2017

Кабмин предусмотрел на транспортировку и перезахоронение писателя Олеся 140 тыс. грн

Кабинет министров выделил на транспортировку и перезахоронение украинского писателя и поэта Александра Олеся 140 тыс. грн, сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.

"Было решение Кабинета министров выделить средства для всей процедуры перезахоронения - 60 тыс. грн направлено для Министерства иностранных дел Украины, которые осуществляли процедуру транспортирования, и 80 тыс. грн, которые Министерство культуры направит на Киевскую городскую государственную администрацию для перезахоронения и расходов, которые с этим связаны", - рассказал министр на брифинге в пятницу в Киеве.

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