Экономика

12:35 27.01.2017

НКРЭКУ обязала облгазы указывать в платежках энергию потребленного газа в кВт*ч

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обязала газораспределительные компании указывать в платежках, помимо объема потребленного газа (в куб. м), также его средневзвешенную теплоту сгорания и энергию (в кВт*ч, Гкал, МДж).

Соответствующее постановление регулятор принял на заседании в Киеве в четверг, требование к облгазам начнет действовать через месяц после вступления документа в силу.

Информация об энергии потребленного газа должна быть доступна также в электронных "личных кабинетах".

Расчеты облгазов будут базироваться, в частности, на данных о физико-химических показателях газа по разным маршрутам поставки, получаемых от "Укртрансгаза".

Как сообщалось, НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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