Экономика

12:32 27.01.2017

У Вашингтона нет стратегии по борьбе с российскими кибератаками, - Маккейн

Американский сенатор Джон Маккейн предостерег, что администрация президента США Дональда Трампа не имеет четкой стратегии по борьбе с предполагаемыми российскими кибератаками, пишет в пятницу британская газета "Гардиан".

"Администрация Трампа не готова противостоять российским попыткам влиять на выборы во Франции и европейских странах в будущие месяцы", - пишет издание.

В распоряжении "Гардиан" оказалась аудиозапись выступления Дж.Маккейна на встрече членов Конгресса в Филадельфии, в которой сенатор, в частности, признается, что "у нас нет политики и нет стратегии" для киберпротивостояния РФ.

"Это тот самый аспект нашего противостояния, в котором, я полагаю, наши противники впереди нас", - добавил Дж.Маккейн.

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