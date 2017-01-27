Киевлянам предлагают реструктуризацию долгов за жилкомуслуги на 5 лет

Коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса" (ЦКС, Киев) предлагает жителям столицы механизм реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на срок до пяти лет без уплаты первого взноса.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в пятницу, с 1 февраля по 31 марта 2017 года киевляне могут заключить соответствующие договора о реструктуризации задолженности за жилкомуслуги в ЦКС.

Для заключения договора лицам необходимо обратиться с заявлением к бухгалтеру по начислениям, который проводит прием в жилищно-эксплуатационной организации, обслуживающей их.

Согласно сообщению, к заявлению необходимо приложить копию паспорта владельца или совладельца квартиры, копию идентификационного кода, копию правоустанавливающих документов на квартиру.

КГГА напоминает, что с 1 августа 2016 года внедрена упрощенная процедура подачи заявления на заключения договора реструктуризации задолженности за жилкомуслуги.

Так, заявление на заключение договора может быть подано в бумажном виде через ящики, размещенные сервисных центрах, а также в электронном виде через сайт cks.kiev.ua.