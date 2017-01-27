Европейские фондовые индексы опускаются в пятницу на разочаровывающей отчетности

Европейские фондовые индексы снижаются в пятницу на фоне ряда слабых корпоративных отчетов, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,5%, до 365,68 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,1%, французский CAC 40 упал на 0,6%, германский DAX - на 0,3%.

Котировки акций банков снижаются вслед за бумагами UBS AG, сообщившего о снижении чистой прибыли в четвертом квартале 2016 года.

Стоимость акций UBS упала на 3,2%. Банк снизил квартальную прибыль на 22,2%, однако показатель заметно превзошел ожидания рынка, что обусловлено, в частности, сокращением расходов.

Бумаги Barclays подешевели на 1%, Credit Suisse - на 3,6%, Societe Generale - на 0,6%.

Акции BT Group упали в цене на 0,5%. Британская телекоммуникационная компания сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале, завершившемся 31 декабря 2016 года, на 51% из-за крупных списаний, связанных со скандалом с отчетностью в итальянском подразделении BT. Компания понизила прогнозы прибыли и выручки на следующие два года, отметив сохранение проблем в Италии.

Стоимость бумаг EasyJet снизилась на 2,1% вслед за ухудшением оценки акций бюджетного авиаперевозчика до "нейтрально" с "покупать" аналитиками Goldman Sachs.

Эксперты Goldman при этом улучшили оценку акций International Consolidated Airlines (IAG), которой принадлежит British Airways, до "покупать" с "нейтрально".

Акции IAG выросли в цене на 2,3%.

Капитализация Tesco, крупнейшей в Великобритании сети продовольственных супермаркетов, взлетела более чем на 10%.

Компания сообщила, что покупает Booker Group Plc, занимающуюся оптовыми поставками продуктов питания, за 3,7 млрд фунтов стерлингов ($4,66 млрд).

Объединение Tesco и Booker, являющейся поставщиком кейтеринговых компаний и ритейлеров, "приведет к созданию ведущего продуктового бизнеса в Великобритании", заявил главный исполнительный директор Tesco Дэйв Льюис.

Tesco также сообщила в пятницу, что планирует возобновить выплату дивидендов в 2018 финансовом году в связи с улучшением ее показателей. В последний раз Tesco выплачивала дивиденды в декабре 2014 года.

Бумаги Booker подскочили в цене на 16,7%.

"Очевидно, рынок считает, что Tesco покупает Bookers за низкую цену. Поэтому акционеры Bookers могут быть недовольны. Однако большинство из них станет акционерами Tesco, поэтому они вряд ли будут на что-то жаловаться", - отмечает аналитик компании CooperCity, занимающейся независимым анализом финансового сектора, Луиза Купер.