Экономика

11:52 27.01.2017

Минагропрод назначил зампредправления ГПЗКУ директора "Кобеляцкого КХП"

Заместителем главы правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗКУ) назначен Виталий Шулежко.

Согласно сообщению ГПЗКУ в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение закреплено приказом Министерства аграрной политики и продовольствия от 19 января 2017 года.

До назначения на указанную должность В.Шулежко занимал должность директора "Кобеляцкого КХП", директора департамента производственных операций ПАО "Аграрный фонд".

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

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