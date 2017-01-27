Фонд гарантирования вкладов возобновляет выплаты вкладчикам банка "Юнисон"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 26 января возобновляет выплаты вкладчикам банка "Юнисон" через отделения банка, сообщил ФГВФЛ на веб-сайте.

Согласно сообщению, выплата возмещений вкладчикам банка проводится по договорам, срок действия которых закончился до 25 января 2017 года включительно, а также продолжаются выплаты средств вкладчикам по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился ранее, и по договорам банковского счета (текущие и карточные счета).

Выплаты вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода банка "Юнисон" с рынка, но не более 200 тыс. грн.

О сроках и порядке выплат вкладчикам, срок действия договоров которых заканчивается после 25 января, ФГВФЛ объявит дополнительно.

НБУ в конце апреля 2016 года отнес банк "Юнисон" к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности.