Dow Jones вырос до очередного рекорда

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос до очередного рекорда по итогам торгов в четверг, однако S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в минусе на фоне падения котировок акций компаний потребительского сектора, пишет MarketWatch.

Ожидания, связанные с тем, что политика нового президента США Дональда Трампа поддержит американский бизнес, оказывают важное влияние на настрой инвесторов. Тем не менее, они продолжают внимательно отслеживать корпоративную отчетность, чтобы оценить, насколько оправдан текущий уровень котировок акций.

"Возможно, недавний подъем фондового рынка был чрезмерным, однако текущий уровень котировок акций является справедливым, он не завышен и не занижен, - отмечает главный инвестиционный директор Kirr Marbach & Co. Марк Фостер. - Мы оцениваем квартальную отчетность компаний, однако основное наше внимание сфокусировано на действиях новой администрации США".

Показатели прибыли 78% из 120 компаний индекса S&P 500, опубликовавших отчетность за прошедший квартал к настоящему времени, превзошли ожидания экспертов в среднем на 5%, показатели выручки оказались лучше прогнозов в среднем на 3% в случае 57% компаний.

Как стало известно в четверг, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. и составило 259 тыс. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали повышения показателя на 16 тыс. с ранее объявленного уровня предшествующей недели - до 250 тыс.

Стоимость акций интернет-ритейлера Ebay подскочила по итогам торгов в четверг на 5% благодаря сильной отчетности компании за минувший квартал, включавший в себя зимние праздники.

Бумаги производителя микрочипов Qualcomm, тем временем, подешевели на 5%. Компания дала слабый прогноз прибыли на текущий квартал из-за юридических разбирательств с клиентами, включая Apple Inc., и регуляторами.

Акции Ford Motor Co. потеряли 3,3% рыночной стоимости по итогам торгов. Автопроизводитель зафиксировал убыток в размере $800 млн в прошедшем квартале.

Цена бумаг Johnson & Johnson (J&J) опустилась на 0,9%. Американский концерн в четверг объявил о покупке швейцарской фармацевтической компании Actelion Pharmaceuticals Ltd. за $30 млрд.

Благодаря сильным квартальным показателям стоимость бумаг химконцерна Dow Chemical поднялась на 2%.

Акции Mattel Inc., производителя игрушек, рухнули в цене на 18% после публикации компанией разочаровывающей отчетности.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 26 января увеличился на 0,2% и составил 20100,91 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,1% - до 2296,68 пункта.

Nasdaq Composite потерял менее 0,1%, составив на закрытие рынка 5655,18 пункта.